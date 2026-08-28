Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

399 подписчиков

В сети появилось видео с громким заявлением о мобилизации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Власти называют это фейком

В сети появилось видео с громким заявлением о мобилизации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Власти называют это фейком

В сети появилось видео с громким заявлением о мобилизации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Власти называют это фейкомАдминистрация Краснодарского края опровергла распространяющееся в сети видео, на котором губернатор Вениамин Кондратьев якобы предупреждает о мобилизации после выборов в Госдуму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии