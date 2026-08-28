В сети появилось видео с громким заявлением о мобилизации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Власти называют это фейком

В сети появилось видео с громким заявлением о мобилизации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Власти называют это фейкомАдминистрация Краснодарского края опровергла распространяющееся в сети видео, на котором губернатор Вениамин Кондратьев якобы предупреждает о мобилизации после выборов в Госдуму.