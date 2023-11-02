Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ОАЭ примут тысячу палестинских детей для оказания им медпомощи

ОАЭ примут тысячу палестинских детей для оказания им медпомощи

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дал указание принять в стране тысячу палестинских детей из сектора Газа для оказания им всех видов медицинской помощи, сообщает местное информационное агентство WAM.

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