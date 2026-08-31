Трамп не исключил новых ударов США по Ирану

REUTERS/Evelyn Hockstein Президент США Дональд Трамп допустил новые удары по Ирану. Об этом 31 августа он заявил журналистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Радиостанция Судн...
- ЛЛ В Крыму посоветов...
- США захватили два...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым