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Трамп не исключил новых ударов США по Ирану

Трамп не исключил новых ударов США по Ирану

REUTERS/Evelyn Hockstein Президент США Дональд Трамп допустил новые удары по Ирану. Об этом 31 августа он заявил журналистам.

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