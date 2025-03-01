Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Счастью посвящены многие современные исследования. Например, авторы недавних работ выяснили, что уровень удовлетворенности жизнью может быть связан с вежливостью человека, а также достигает пика в определенные периоды суток, недели и года.
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