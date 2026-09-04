Алексей Смирнов - он заставлял смеяться всю страну, но сам прожил очень непростую жизнь

Есть актёры, чьи роли мы помним лучше, чем их имена. И есть актёры, чьё имя мы помним прекрасно, но совершенно не знаем ничего про их жизнь.
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- За достойную жизн...
- За достойную жизн...
- За достойную жизн...
Да, ... гвозди бы делать из этих людей... Очень сильный был человек.