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Закон, порядок, государство

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Для военнослужащих группировки войск «Центр», участвующих в СВО, был организован телемост с родными и близкими

Для военнослужащих группировки войск «Центр», участвующих в СВО, был организован телемост с родными и близкими

В ходе общей беседы участники спецоперации рассказали про особенности несения службы, быт, материально-техническое обеспечение.

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