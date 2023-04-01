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РИА Новости: полномочия Столтенберга могут продлить, ключевые члены блока довольны его работой в связи с конфликтом на Украине

РИА Новости: полномочия Столтенберга могут продлить, ключевые члены блока довольны его работой в связи с конфликтом на Украине

Полномочия Йенса Столтенберга на должности генерального секретаря Североатлантического альянса могут продлить, ключевые члены данного военно-политического блока довольны работой действующего главы организации в связи с украинским конфликтом.

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