Известный певец: стало известно, с кем встречается «Мисс Москва 2023»мисс москва25-летняя победительница конкурса «Мисс Москва 2023» Ангелина Бреженская встречается с певцом и звездой проекта «Фабрика звезд» Сергеем Ашихминым.
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