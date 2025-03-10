Люди признались друг другу в любви. Всенародно. Позор?

И что такого? Люди и на стадионах в перерывах предложения делают......или перед началом матча....Ярослав это сделал на сцене...на своём рабочем месте.....

М

ММ

Если Вы в России живете, то наверное знаете, что бывают люди, у которых имя и отчество начинаются на одну букву? И, как правило, они не имеют отношение к Мавроди. Сменить не могу, ибо широко известен в узких кругах. А Вам лично любой психолог легко объяснит, что означает, когда Вы в инициалах видите только указатели от туалета!