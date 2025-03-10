Мужчина и женщина признались в том, что любят друг друга и являются парой. Мужчина и женщина, заметьте! На сольном концерте певца Shaman на сцену к нему вышла Екатерина Мизулина и они открыто объявили себя парой.
Люди признались друг другу в любви. Всенародно. Позор?
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Э
ЭММА
Кака така любофь? Кто иё тута увидил?!
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10 час.
Леонид Попивняк
И что такого? Люди и на стадионах в перерывах предложения делают......или перед началом матча....Ярослав это сделал на сцене...на своём рабочем месте.....
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4 час.
М
ММ
Если Вы в России живете, то наверное знаете, что бывают люди, у которых имя и отчество начинаются на одну букву? И, как правило, они не имеют отношение к Мавроди. Сменить не могу, ибо широко известен в узких кругах. А Вам лично любой психолог легко объяснит, что означает, когда Вы в инициалах видите только указатели от туалета!
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3 час.
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