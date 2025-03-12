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OpenAI создала ИИ-модель, которая мастерски пишет художественные тексты Компан...

OpenAI создала ИИ-модель, которая мастерски пишет художественные тексты Компан...

OpenAI создала ИИ-модель, которая мастерски пишет художественные текстыКомпания OpenAI анонсировала новую ИИ-модель, которая, по словам генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman), способна создавать захватывающие художественные произведения не хуже, чем профессиональные писатели.

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