Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    ну как же напрячь себя любимую?)) ведь ее холить и лелеять надо, ведь она царица!«Возьму на полное...
  • Кот Рыжый
    Во все времена они изворачивались! =Равные права и обязанности=! Вот про права  они ни когда не забывали! А обязаннос...«Возьму на полное...
  • Владимир Соколов
    ну и бардак у вас  в голове на почве секса! всё у вас секс)) постирала, убрала за собой сексуальная эксплуатация)) в ...«Возьму на полное...

Три сомнительных женских обязанности, раздувающих мужское эго

Три сомнительных женских обязанности, раздувающих мужское эго

Погружаясь в мир обиженных мужчин, невозможно не заметить одну смешную особенность. Это напыщенный, высокопарный, устаревший слог, которым пользуются для обозначения совершенно банальных явлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Вам, мужикам,от нас женщин нужно только одно😚. Как только одно? А выпить? А закусить?
Ответить
18 час.
Ирина Черных
Так в чем проблема? Увидела такого &quot;раздувающего мужское эго&quot;, - обойди стороной.
Ответить
16 час.
Кот Рыжый
Сколько писанины! И  все мужики то плохие и ни кто не нужен! Сайт сплошного мужененавистничества! Ну не подходит тебе этот мужик, иди дальше! Ты же --королевишна, ждёшь своего престарелого принца с мешком денег и =Бентли=! Вот и жди дальше. Если начать ворошить грехи женщин, их будет не меньше! Главное не быть дураком и выбрать, среди шлюх,шалав и откровенных приспособленщиц--  СВОЮ ЕДИНСТВЕННУЮ! Правильно написала выше Ирина:---Так в чем проблема? Увидела такого &quot;раздувающего мужское эго&quot;, - обойди стороной! Но в том то и дело, ведь надо же =погрысть= мужиков  и себя выставить в самом лучшем свете заодно!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх