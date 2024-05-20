Три сомнительных женских обязанности, раздувающих мужское эго

Кот Рыжый

Сколько писанины! И все мужики то плохие и ни кто не нужен! Сайт сплошного мужененавистничества! Ну не подходит тебе этот мужик, иди дальше! Ты же --королевишна, ждёшь своего престарелого принца с мешком денег и =Бентли=! Вот и жди дальше. Если начать ворошить грехи женщин, их будет не меньше! Главное не быть дураком и выбрать, среди шлюх,шалав и откровенных приспособленщиц-- СВОЮ ЕДИНСТВЕННУЮ! Правильно написала выше Ирина:---Так в чем проблема? Увидела такого "раздувающего мужское эго", - обойди стороной! Но в том то и дело, ведь надо же =погрысть= мужиков и себя выставить в самом лучшем свете заодно!