Погружаясь в мир обиженных мужчин, невозможно не заметить одну смешную особенность. Это напыщенный, высокопарный, устаревший слог, которым пользуются для обозначения совершенно банальных явлений.
Три сомнительных женских обязанности, раздувающих мужское эго
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Вам, мужикам,от нас женщин нужно только одно😚. Как только одно? А выпить? А закусить?
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18 час.
Ирина Черных
Так в чем проблема? Увидела такого "раздувающего мужское эго", - обойди стороной.
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16 час.
Кот Рыжый
Сколько писанины! И все мужики то плохие и ни кто не нужен! Сайт сплошного мужененавистничества! Ну не подходит тебе этот мужик, иди дальше! Ты же --королевишна, ждёшь своего престарелого принца с мешком денег и =Бентли=! Вот и жди дальше. Если начать ворошить грехи женщин, их будет не меньше! Главное не быть дураком и выбрать, среди шлюх,шалав и откровенных приспособленщиц-- СВОЮ ЕДИНСТВЕННУЮ! Правильно написала выше Ирина:---Так в чем проблема? Увидела такого "раздувающего мужское эго", - обойди стороной! Но в том то и дело, ведь надо же =погрысть= мужиков и себя выставить в самом лучшем свете заодно!
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16 час.
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