Ситуация в России на фоне западных санкций удивляет мировое сообщество. Такими данными поделились политические аналитики из Китая.
Россия стала богаче на 5 трлн — США не до смеха от сюрприза Путина
Комментарии
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Людмила Фирстова
Другого комментария от вас не ждала, голодающий вы наш! Только о своем кармане и желудке думаете...стыдоба
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7 час.
Александр Симаков
Народу-то от таких прибылей как раз и обламывается на полную катушку - начиная от ремонтов инфраструктуры и дорог и заканчивая материнским капиталом и пособием на детей. Судя по твоему комментарию - тебе не обламывается? Ну значит ты - не народ. 😀
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7 час.
Гарий Щерба
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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1 час.
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