Россия стала богаче на 5 трлн — США не до смеха от сюрприза Путина

Другого комментария от вас не ждала, голодающий вы наш! Только о своем кармане и желудке думаете...стыдоба

Александр Симаков

Народу-то от таких прибылей как раз и обламывается на полную катушку - начиная от ремонтов инфраструктуры и дорог и заканчивая материнским капиталом и пособием на детей. Судя по твоему комментарию - тебе не обламывается? Ну значит ты - не народ. 😀