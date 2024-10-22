Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Россия стала бога...
  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДГЕНЬКО , НЕЗАЧЕМ НАГЛОСАКСАМ  вообще  ОРУЖИЕ ...!!!Распил бюджета в ...
  • igor vinogradov
    дешовка,уровень аншлага...ОНИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ,...

Россия стала богаче на 5 трлн — США не до смеха от сюрприза Путина

Ситуация в России на фоне западных санкций удивляет мировое сообщество. Такими данными поделились политические аналитики из Китая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Другого комментария от вас не ждала, голодающий вы наш! Только о своем кармане и желудке думаете...стыдоба
Ответить
7 час.
Александр Симаков
Народу-то от таких прибылей как раз  и обламывается на полную катушку - начиная от ремонтов инфраструктуры и дорог и заканчивая материнским капиталом и пособием на детей.  Судя по твоему комментарию - тебе не обламывается?  Ну значит ты - не народ. 😀
Ответить
7 час.
Гарий Щерба
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх