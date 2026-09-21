На «ИГРОПРОМ» в Москве пришло 17 тысяч человек

Всероссийский фестиваль «ИГРОПРОМ» подвел итоги: более 120 спикеров приняли участие в деловой и лекционной программе фестиваля, разработчики со всей России представили более 100 игр, а посмотреть на это все пришло суммарно около 17 тысяч людей.
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