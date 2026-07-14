Подросток утонул в Астраханской области, доставая мяч из реки

Спасатели рассказали подробности трагедии, случившейся накануне на севере Астраханской области. Днем в районе села Каменный Яр Черноярского округа в Волге утонул подросток – по предварительной информации, 14-летний гражданин Республики Таджикистан.
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