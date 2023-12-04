Спортсменки из Марьиной рощи стали абсолютными чемпионками мира по эстетической гимнастике

Сборная команда Российского университета транспорта из Марьиной рощи «Экспрессия» стала абсолютным чемпионом мира по эстетической гимнастике в личном зачете, а также чемпионом мира в командном зачете в составе сборной России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии