Сила в правде

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TAC: США сделали Украину фактически членом НАТО

TAC: США сделали Украину фактически членом НАТО

Несмотря на протесты Франции и Германии, Соединенные Штаты проводят неразумную, высокомерную и потенциально очень опасную политику: они ведут себя с Украиной так, будто она де-факто является членом НАТО и ключевым военным союзником Вашингтона.

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