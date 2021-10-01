TAC: США сделали Украину фактически членом НАТО

Несмотря на протесты Франции и Германии, Соединенные Штаты проводят неразумную, высокомерную и потенциально очень опасную политику: они ведут себя с Украиной так, будто она де-факто является членом НАТО и ключевым военным союзником Вашингтона.
Несмотря на протесты Франции и Германии, Соединенные Штаты проводят неразумную, высокомерную и потенциально очень опасную политику: они ведут себя с Украиной так, будто она де-факто является членом НАТО и ключевым военным союзником Вашингтона.
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