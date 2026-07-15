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Регионы России

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ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре ВПК Украины в Донецкой области

ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре ВПК Украины в Донецкой области

Вооружённые силы (ВС) Российской Федерации подтвердили успешное уничтожение целей, обслуживающих украинский военно-промышленный комплекс (ВПК), с помощью средств объективного контроля в режиме реального времени.

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