ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре ВПК Украины в Донецкой области

Вооружённые силы (ВС) Российской Федерации подтвердили успешное уничтожение целей, обслуживающих украинский военно-промышленный комплекс (ВПК), с помощью средств объективного контроля в режиме реального времени.
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