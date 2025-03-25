Разыграли спектакль: режиссёр Михалков обратил внимание на политический диссонанс

Режиссёр Никита Михалков обратил внимание на политический диссонанс в поведении Трампа и Зеленского.Режиссёр Никита Михалков проанализировал скандал, произошедший в Овальном кабинете между нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом, а также последующие обсуждения по урегулированию конфликта.