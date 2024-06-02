Дантист предупреждает: употребление слишком большого количества этого распространенного фрукта может нанести вред вашим зубам Максим МорозовСтоматолог рассказал о том, какие продукты и напитки следует избегать, поскольку они могут повредить зубную эмаль и сделать её более уязвимой к кариесу.