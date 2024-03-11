Грохнули колонну Patriot прямо на марше. Турки посчитали за ВСУ - минус $17 млрд

Завязали бы эти пи.... уже на что-то надеяться.... Только превращение всей этой мрази в навоз.... вот их будущее....

Вячеслав Шашков

Хохлам жалеть подарки судьбы не гоже. Они птицы высокого полёта, одной колонной меньше, не велика печаль. Зелебобик встанет в стойку нищеброда в очередном ваяже и начнёт профессионально клянчить, это же суть нынешнего режима - дайте подайте, что изволите!