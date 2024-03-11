Лучший друг украинских властей немецкий журналист Юлиан Рёпке, скорбя, написал: "Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга.
Грохнули колонну Patriot прямо на марше. Турки посчитали за ВСУ - минус $17 млрд
Комментарии
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Samarium
Завязали бы эти пи.... уже на что-то надеяться.... Только превращение всей этой мрази в навоз.... вот их будущее....
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18 час.
Вячеслав Шашков
Хохлам жалеть подарки судьбы не гоже. Они птицы высокого полёта, одной колонной меньше, не велика печаль. Зелебобик встанет в стойку нищеброда в очередном ваяже и начнёт профессионально клянчить, это же суть нынешнего режима - дайте подайте, что изволите!
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18 час.
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