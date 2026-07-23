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Аргументы и Факты

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Последние дни: дан неожиданный прогноз о будущем Сырского и Зеленского

Последние дни: дан неожиданный прогноз о будущем Сырского и Зеленского

Назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины вместо Александра Сырского стало результатом совпадения сразу нескольких кризисов — военного, политического и коррупционного.

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