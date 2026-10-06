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Блогеру Шабутдинову сократили срок на год

Блогеру Шабутдинову сократили срок на год

Блогеру Аязу Шабутдинову сократили срок на год — с семи до шести лет, также он должен выплатить четыре миллиона пять тысяч рублей потерпевшему в счет возмещения материального ущерба Об этом сообщает корреспондент 5-tv.

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