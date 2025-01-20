Из истории авиационного кейтерига. (Часть 2)

Начало: здесь. «Золотой век» авиакейтеринга. Окончание Второй мировой войны принесло множество новых решений в области авиационных технологий, а также стало началом быстрого роста мировой пассажирской авиаиндустрии.
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