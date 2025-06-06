Сергунина: более 60 мероприятий провели в рамках интенсива для НКО

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Москве завершился второй сезон обучающего интенсива по выстраиванию коммуникаций для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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