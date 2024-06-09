Каховский потоп год спустя. Переселенцы, клубника и ожидание мира

Денис Давыдов, Евгений Милованов 8 июня 2024 г. Спустя год после огромной беды, когда лопнувшая дамба Каховского водохранилища выпустила копившиеся воды Днепра на окрестные сёла и города, жизнь в «Зону» вернулась.
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