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Русский Днепропетровск

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Каховский потоп год спустя. Переселенцы, клубника и ожидание мира

Денис Давыдов, Евгений Милованов 8 июня 2024 г. Спустя год после огромной беды, когда лопнувшая дамба Каховского водохранилища выпустила копившиеся воды Днепра на окрестные сёла и города, жизнь в «Зону» вернулась.

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