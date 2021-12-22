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Пенсионеры в Новосибирске намерены есть красную икру на Новый год

Пенсионеры в Новосибирске намерены есть красную икру на Новый год

Пенсионерам Новосибирска хватает денег на красную икру и другие деликатесы к новогоднему столу. Опрос показал, что большинство пожилых новосибирцев не намерены экономить на угощениях и планируют побаловать себя разнообразными блюдами на Новый год.

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