Пенсионеры в Новосибирске намерены есть красную икру на Новый год

Пенсионерам Новосибирска хватает денег на красную икру и другие деликатесы к новогоднему столу. Опрос показал, что большинство пожилых новосибирцев не намерены экономить на угощениях и планируют побаловать себя разнообразными блюдами на Новый год.
Пенсионерам Новосибирска хватает денег на красную икру и другие деликатесы к новогоднему столу. Опрос показал, что большинство пожилых новосибирцев не намерены экономить на угощениях и планируют побаловать себя разнообразными блюдами на Новый год.
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