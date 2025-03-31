Алёна Коломина: Я немного шапокляк, но в мирном русле

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

У актрисы Алёны Коломиной в актёрском багаже уже более 70 ролей в кино. С успехом несколько сезонов подряд идёт сериал «Загадки» на канале «ТВ-Центр», где Алёна играет главную роль – математика Ольгу Борковскую, которая помогает расследовать преступления.