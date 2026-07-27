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ИА Регнум

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Топ-менеджера компании в Москве уволили за разглашение тайны через DeepSeek

Топ-менеджера компании в Москве уволили за разглашение тайны через DeepSeek

Суд в Москве отказал бывшему топ-менеджеру по продажам инженерной компании в удовлетворении иска о восстановлении на работе и выплате компенсации после увольнения за разглашение коммерческой тайны через нейросеть DeepSeek.

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