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Газета.ру

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Песков признался, что волновался за дебютировавшую на соревнованиях дочь

Песков признался, что волновался за дебютировавшую на соревнованиях дочь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с РИА Новости, что волновался за свою дочь — фигуристку Надежду Пескову, которая дебютировала на соревнованиях на Кубке Евгения Плющенко.

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