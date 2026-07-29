Почему Иран не рухнул после «обезглавливающего удара»: секрет живучести КСИР Уничтожение высшего руководства Исламской Республики в ходе авиаударов 28 февраля 2026 года должно было, по замыслу американск.
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Почему Иран не рухнул после «обезглавливающего удара»: секрет живучести КСИР Уничтожение высшего руководства Исламской Республики в ходе авиаударов 28 февраля 2026 года должно было, по замыслу американск.
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