РБК СТИЛЬ
НовоеИмидж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РБК СТИЛЬ

2 274 подписчика

Какой необычный сувенир привезти из Португалии: 15 идей от местных

Какой необычный сувенир привезти из Португалии: 15 идей от местных

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Александр Кулиш, тревел-эксперт, автор телеграм-канала Globe Trotter, эксперт «РБК Визионеры», живет в Португалии 3 года Пледы Burel Бурел — плотная шерстяная ткань, из которой в горах Серра-да-Эштрела шили одежду для пастухов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии