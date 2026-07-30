Какой необычный сувенир привезти из Португалии: 15 идей от местных

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Александр Кулиш, тревел-эксперт, автор телеграм-канала Globe Trotter, эксперт «РБК Визионеры», живет в Португалии 3 года Пледы Burel Бурел — плотная шерстяная ткань, из которой в горах Серра-да-Эштрела шили одежду для пастухов.