Х/ф "Брат", реж. Алексей Балабанов, 1997 Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает фильмы Алексея Балабанова "Брат" (1997) и "Брат 2" (2000) очень интересными.
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