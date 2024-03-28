В Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции совместно с Общественным советом при МВД по Удмуртской Республике посетили школу будущих мам

На базе республиканского клинико-диагностического центра Министерства здравоохранения Удмуртской Республики в рамках цикла лекций «Секреты успешных родов» автоинспекторы напомнили будущим родителям о необходимости использования детских удерживающих устройств, начиная с самой первой поездки после выписки из роддома.
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