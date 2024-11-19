Самые крупные петербургские наводнения вдохновляли поэтов и художников

Сегодня в особняке Румянцева открывается выставка "Непотопляемый" (6+). Масштабная экспозиция рассказывает о самых крупных наводнениях, которые произошли в Петербурге – Ленинграде в 1824 и в 1924 годах, а также о нескольких других, которые вошли в историю города.