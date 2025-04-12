«Рязань» принимает у себя на поле «Строгино»

Футболисты «Рязани» сегодня проведут домашний матч Второй лиги по футболу против команды «Строгино».Лидеры Первенства России среди команд второй лиги (зона 3) футболисты клуба «Рязань» сегодня проведут домашний матч третьего тура.
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