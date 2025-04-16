Почему всё дорожает? "РЖД" раскрутили "спираль инфляции" на максимум. "И начинается разгон"

Максим Довгялло объяснил, почему в России всё дорожает. Экономист указал, что "РЖД" раскрутили "спираль инфляции" на максимум, эстафету вынужденно подхватили другие естественные монополии: "И начинается разгон".
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