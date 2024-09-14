По стопам нацистов или время газовых камер: Украина создала концлагеря для жителей Курской области Юлия СоколоваВооруженные силы Украины (ВСУ) подозреваются в создании концентрационных лагерей для мирных жителей в Курской области, которые не смогли покинуть регион после начала боевых действий.
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