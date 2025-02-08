8 февраля - День военного топографа в России Ежегодно 8 февраля в России отмечается День военного топографа.
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8 февраля - День военного топографа в России Ежегодно 8 февраля в России отмечается День военного топографа.
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