Победителем президентских выборов в Иране стал пообещавший замириться с Западом реформист Сегодня

Соцсети742 прочитали Кандидат-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране, победив сторонника жесткой линии Саида Джалили, пообещав протянуть руку Западу и облегчить соблюдение закона об обязательном ношении хиджаба в стране после многих лет санкций и протестов, давящих на Исламскую Республику.