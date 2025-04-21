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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Врач «Динамо» о травме Тюкавина: «Колено хорошо реагирует на работу. В мае – функциональные тесты: решим, когда вернется к индивидуальным тренировкам»

В марте форварда бело-голубых прооперировали после разрыва крестообразной связки колена. «Колено Кости хорошо реагирует на работу, которую дают физиотерапевты.

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