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В Косово взрывом повреждён снабжающий основные электростанции водоканал

В самопровозглашенной и частично признанной рядом стран Республике Косово произошло крупное ЧП. На канале, который снабжает водой две главные электростанции, обеспечивающие электричеством почти все Косово, в пятницу вечером произошел взрыв.

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