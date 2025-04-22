Боевик «Азова»: командование лгало окруженным в Мариуполе о реальной ситуации

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Переданный Киеву в рамках обмена боевик «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ) Владислав Лавриненко рассказал ТАСС, что командование группировкой лгало личному составу о реальной ситуации в городе, скрывая факт их окружения.