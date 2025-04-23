В Рязани возбуждено уголовное дело за публичные призывы к экстремизму

По данным следствия, мужчина на националистической почве неоднократно публиковал материалы в Telegram и на проукраинских ресурсахУправление ФСБ России по Рязанской области возбудило уголовное дело в отношении жителя Рязани.
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