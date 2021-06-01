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Пушечное мясо экстремистов готовится атаковать Россию из-за границы

Пушечное мясо экстремистов готовится атаковать Россию из-за границы

Эффективные меры госбезопасности РФ привели к серьезным деформациям и даже разрушениям конструкции западной машины, «которая рекрутировала пушечное мясо революции», однако теперь эта система готовится к перезагрузке и заходу с другого фронта.

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