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Леброн Джеймс пришел на матч в костюме под рэпера Takeoff, который был застрелен в боулинг-клубе

Леброн Джеймс пришел на матч в костюме под рэпера Takeoff, который был застрелен в боулинг-клубе

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс почти память рэпера Takeoff, который был застрелен в боулинг-клубе. 37-летний Джеймс пришел на матч против «Кавальерс», надев костюм и цепочку, в точности повторяющие наряд погибшего музыканта.

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