Леброн Джеймс пришел на матч в костюме под рэпера Takeoff, который был застрелен в боулинг-клубе

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс почти память рэпера Takeoff, который был застрелен в боулинг-клубе. 37-летний Джеймс пришел на матч против «Кавальерс», надев костюм и цепочку, в точности повторяющие наряд погибшего музыканта.