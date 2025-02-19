Депутат Белик назвал непрофессиональным сенатора Уикера после его слов о Путине

Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал непрофессиональным американского сенатора Роджера Уикера после его слов о российском президенте Владимире Путине.
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