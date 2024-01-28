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Медведев заработал более $1,1 млн на Australian Open и обошёл Шарапову по призовым

Медведев заработал более $1,1 млн на Australian Open и обошёл Шарапову по призовым

Российский теннисист Даниил Медведев заработал более $1,1 млн на Открытом чемпионате Австралии. Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца Янника Синнера.

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