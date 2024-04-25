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Вертолёты против украинских безэкипажных катеров и БПЛА-камикадзе: временное решение с высокими рисками

Вертолёты против украинских безэкипажных катеров и БПЛА-камикадзе: временное решение с высокими рисками

Изображение vk.com/milinfoliveБоевые действия, ведущиеся на Украине в рамках проведения специальной военной операции (СВО), поставили перед Вооружёнными Силами Российской Федерации (ВС РФ) ряд проблем, требующих решения в кратчайшие сроки.

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