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"Аннушка" с бидоном кукурузного масла. 80 лет со дня первого полёта самолёта Ан-2

"Аннушка" с бидоном кукурузного масла. 80 лет со дня первого полёта самолёта Ан-2

Почётное прозвище "кукурузник" самолёт Ан-2 получил в наследство от своего великого предшественника – универсального самолёта 20-40-х годов У-2/По-2.

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