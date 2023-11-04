«Никто с нами играть не хочет». Радимов — о матче Россия — Куба

Владислав Радимов высказался о выборе соперника сборной России на ноябрьский товарищеский матч. Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Кубой.
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